Başakşehir'in en tehlikelisi Visca

İslam Slimani, Başakşehir karşılaşması öncesi Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak.Sarı-Lacivertliler'de Süper Lig'deki tek golünü bu sezon Kayseripor maçında ağlara yollayan Slimani, Avrupa Ligi'nde ise son olarak 2-0 kazanılan Spartak Trnava mücadelesinde galibiyeti getiren golleri atmıştı.Morali oldukça yüksek olan Cezayirli yıldız, "Arkadaşlarım ve ben Başakşehir maçını bir anlamda var olma karşılaşması olarak görüyoruz. Çaykur Rizespor maçı önünde yaşadığımız ağır yenilginin acısını sahamızda unutturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 12 maçta 5 gole doğrudan katkı sağlayan Edin Visca, bu akşam Başakşehir'in sahadaki en önemli kozları arasında yer alacak.Kanarya'ya karşı 2 gol ve 3 asistle şu ana kadar oynayan Visca, Süper Lig'de bu sezona da harika başladı. Boşnak oyuncu, rakip filelere 3 gol bırakırken, takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi. Ligde tek mağlubiyeti olan ve son iki maçında berabere kalan Başakşehir, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun da iyi oyunuyla sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.