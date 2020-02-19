Fenerbahçe'de gözler Ali Koç'ta

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, geçtiğimiz 10 Şubat'ta yapacağı basın toplantısını şehit askerlerimiz nedeniyle iptal etmişti.Fenerbahçe'nin patronu, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Ülker Stadı'nda 1907 Tribünü'nde düzenlenecek toplantı saat 16.00'da başlayacak.Ali Koç, hem Türk futbolunun gündemi hem de sarı-lacivertlilerle ilgili önemli açıklamalar yapacak.- Ersun Yanal göreve devam edecek sözleri- Derbi maçla ilgili Fenerbahçe'de yaşananlar- TFF ve Merkez Hakem Kurulu'na mesajlar- Samandıra ve yönetim cephesinde son durum