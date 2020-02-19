Fenerbahçe'de gözler Ali Koç'ta

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de gözler Ali Koç'ta
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19 Şubat 2020 12:47
Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, geçtiğimiz 10 Şubat'ta yapacağı basın toplantısını şehit askerlerimiz nedeniyle iptal etmişti.

Fenerbahçe'nin patronu, bugün basın toplantısı düzenleyecek. Ülker Stadı'nda 1907 Tribünü'nde düzenlenecek toplantı saat 16.00'da başlayacak.

Ali Koç, hem Türk futbolunun gündemi hem de sarı-lacivertlilerle ilgili önemli açıklamalar yapacak.

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