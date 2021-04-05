Fenerbahçe'de golden sonra herkes Emre Belözoğlu'na koştu!

Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe'de atılan gol sonrası tüm takım teknik heyete koştu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de golden sonra herkes Emre Belözoğlu'na koştu!
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05 Nisan 2021 20:34
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u ağırladı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Samatta, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Bu golün ardından sarı - lacivertli futbolcular, teknik direktör Emre Belözoğlu'na koşarak gol sevincini teknik heyetle beraber yaşadılar.



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