Fenerbahçe'de golden sonra herkes Emre Belözoğlu'na koştu!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u ağırladı.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Samatta, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Bu golün ardından sarı - lacivertli futbolcular, teknik direktör Emre Belözoğlu'na koşarak gol sevincini teknik heyetle beraber yaşadılar.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Samatta, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Bu golün ardından sarı - lacivertli futbolcular, teknik direktör Emre Belözoğlu'na koşarak gol sevincini teknik heyetle beraber yaşadılar.