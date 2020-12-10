Fenerbahçe'de golcü sıkıntısı: 'Hazır ol Thiam'

Golcü sıkıntısı Fenerbahçe'de had safhaya ulaştı. Takımın birinci forveti Mbwana Samatta'nın sakatlığı ciddi...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de golcü sıkıntısı: 'Hazır ol Thiam'
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10 Aralık 2020 08:47
En az üç hafta daha takımda yer alamayacak olan futbolcunun dönüşü ve form tutması zaman alacak.

Üçüncü golcü Ademi de sakat... Bu nedenle kritik dönemde Erol Bulut'un elinde gerçek anlamda tek golcü olarak Cisse bulunuyor. Onun sakatlanmaması için de teknik heyet çok hassas davranıyor. Tecrübeli futbolcuya maç içinde ikinci golcü olarak tek destek verecek isim Thiam...

Teknik heyet bu futbolcuyu hamle oyuncusu olarak kullanmak için çalışmalarını yapıyor. Samatta ve Ademi dönene kadar ikinci golcü Thiam olacak.




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