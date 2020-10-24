Fenerbahçe'de Gökhan ve Lemos hazır kıta

Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de, Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Gökhan Gönül ve kırmızı kart cezası sona eren Mauricio Lemos, takımdaki yerlerini alabilecek.
HIZ KESMEDİ
Öte yandan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Bordo-Mavililer'de bu maça büyük önem veriliyor.
HIZ KESMEDİ
Öte yandan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Bordo-Mavililer'de bu maça büyük önem veriliyor.