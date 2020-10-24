Fenerbahçe'de Gökhan ve Lemos hazır kıta

Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Gökhan ve Lemos hazır kıta
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24 Ekim 2020 10:59
Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de, Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Gökhan Gönül ve kırmızı kart cezası sona eren Mauricio Lemos, takımdaki yerlerini alabilecek.

HIZ KESMEDİ

Öte yandan Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Yarın Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Bordo-Mavililer'de bu maça büyük önem veriliyor.



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