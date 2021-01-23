Fenerbahçe'de Gökhan ve Caner geri dönüyor

Sarı-Lacivertliler sezona başladığında beklerde Caner Erkin ve Gökhan Gönül formayı kapmış, lige çok iyi bir giriş yapmıştı.



Ancak sakatlıklar nedeniyle iki oyuncu da son dönemde 11'deki yerini kaybetti. Caner, Sivas'ta sonradan oyuna dahil oldu. Gökhan ise 7 maçtır süre almıyor, son 4 karşılaşmada ise kadroya bile girmedi. Ancak kaptanın Kayseri maçında sahalara dönmesi bekleniyor. 12 Aralık'ta ligde 3-0 kaybedilen Yeni Malatya maçından sonra ilk kez Caner-Gökhan ikilisi birlikte 11'de olabilir.



