Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi

Fenerbahçe'de Gökhan'ın Trabzonspor maçında 11'de görev yapabileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi
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24 Şubat 2021 10:39
Sezona çok iyi başlayan Gökhan Gönül, yaşadığı sakatlık sonrası formasını Nazım Sangare'ye kaptırmıştı.

Tecrübeli oyuncu, Göztepe maçında 56. dakikada oyuna girerek ligde 12 hafta sonra şans bulmuştu. Gökhan'ın zorlu Trabzonspor maçında 11'de görev yapabileceği öğrenildi. Erol Bulut'un kritik Trabzonspor mücadelesinde öğrencisinin tecrübesinin, takımın yararı için ön plana çıkabileceğini düşündüğü kaydedildi. 36 yaşındaki oyuncu en son 12 Aralık'taki Yeni Malatya maçında 11'deydi.

 



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