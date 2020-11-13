Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı

Fenerbahçe Kulübü, başarılı sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün sakatlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.
Gökhan Gönül'ün bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.
DERBİDE OYNAMAYACAK
Gökhan Gönül'ün Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında kesin olarak oynaması beklenmiyor.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.
Gökhan Gönül'ün bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.
DERBİDE OYNAMAYACAK
Gökhan Gönül'ün Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında kesin olarak oynaması beklenmiyor.