Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı

Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan gelişme...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı
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13 Kasım 2020 10:43
Fenerbahçe Kulübü, başarılı sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında  "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.

Gökhan Gönül'ün bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.

DERBİDE OYNAMAYACAK
Gökhan Gönül'ün Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında kesin olarak oynaması beklenmiyor.



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