Fenerbahçe'de gizli golcü Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, Başakşehir maçına da büyük hırsla hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de gizli golcü Mert Hakan Yandaş
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17 Nisan 2021 11:56
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, geçen hafta bulduğu şansı attığı golle iyi değerlendirerek formayı garanti altına almıştı.

Uzak mesafeden sürpriz gollere imza atan oyuncu, pazar günü orta sahadaki görevinin dışında yine gol fırsatları kovalayacak.

Yeni sistemde oynadığı futboldan zevk aldığını açıklayan Mert Hakan, formunu daha da yükselterek takıma katkısını artırmayı hedeflediğini kaydetti. Başarılı oyuncunun bu sezon 4 golü bulunuyor.



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