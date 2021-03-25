Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriqi'yi astronomik bir bonservis bedeliyle Lazio'ya satarken yerini doldurmak için tam 4 forvet birden alarak; Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'yi kadrosuna katmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.



Yetersiz görülen Ademi, Karagümrük'e kiralanırken, ligde geride kalan 30 haftada Papiss Cisse ve Samatta 4'er gol atabildi, Mame Thiam ise 6 kez fileleri havalandırdı. Toplamda 14 gol atan Fenerbahçe'nin 3 golcüsü bir Vedat Muriqi etmedi.



Kosovalı oyuncu geçen sezon sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de çıktığı 32 karşılaşmada 15 gol+6 asistlik performans ortaya koymuştu.



VEDAT MURIQI DE DÜŞTÜ



Ayrılık Vedat'a yaramadı...



27 yaşındaki oyuncu, bonuslarla 20 milyon euro'ya gittiği Lazio'da 18 maça çıkarken 1 gol bulabildi.



İtalyan ekibinin, Muriqi'ye takım aradığı ifade ediliyor.



