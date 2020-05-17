Fenerbahçe'de gideceklere yeni hoca karar verecek

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek; Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Isla konusunda belirsizlik sürüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de gideceklere yeni hoca karar verecek
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17 Mayıs 2020 11:08
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek; Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Mauricio Isla konusunda belirsizlik sürüyor.

Bu dörtlünün takımda kalıp kalmamasının ise yönetim tarafından yeni teknik heyete bırakılması düşünülüyor.

Yönetimin bir an önce çağrı yapmasını bekleyen bu dörtlü ise önlerini görmek adına aceleci davranıyor.

Bu dörtlüden Hasan Ali Kaldırım'ın kalmasına sıcak bakılırken, diğer üçlü hakkında ise mevcut teknik heyetin vereceği raporun da dikkate alınması bekleniyor.

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