Fenerbahçe'de gençlik projesi; Ravil Tagir

Genç oyunculara yönelik transfer harekatına başlayan ve Emre Belözoğlu'nun yoğun baskılarıyla Gölcük'ten İsmail Yüksek'le anlaşan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.Sarı-Lacivertliler bu kez de Altınordu formasını giyen yıldız adayı Ravil Tagir için harekete geçti. Yönetimin kısa süre içinde 17 yaşındaki stoper için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.Fenerbahçe oyuncuya henüz resmi teklif yapmazken, Avrupa'da yurt dışından takip eden önemli kulüpler olduğu öğrenildi.2003 doğumlu ve 1.82 boyunda olan Ravil Tagir, stoper ve sol bek bölgesinde oynayabiliyor. Bu sezon Altınordu formasıyla toplamda 27 maçta forma giyen Ravil Tagir 1 de gol attı.