Fenerbahçe'de 'Gençlik çağı'

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'de yeni bir dönem resmen başlıyor. Sezon başı kampında sarı-lacivertliler farklı bir politika yürüterek, genç yıldızlara yöneldi.Transferde hemonusu hem de ekonomik durumlar nedeniyle temkinli adımlar atmak zorunda kalan sarı-lacivertli yönetim, gençlerin takıma kazandırılması yoluna gitti.Teknik Direktör Phillip Cocu'nun sıcak ve pozitif yaklaşımıyla şimdiden olumlu adımlar atıldı. Cocu'nun ilk 11 planları arasında özellikle Eljif Elmas'ın yer alması umutları artırdı. Benzer şekilde potansiyeli yüksek isimlerden Oğuz Kağan Güçtekin, Uygar Zeybek, Yiğithan Güveli ile yeni transferler Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer de dikkat çekiyor.Özellikle Eljif Elmas ve Barışı Alıcı'nın kadro yapısı içerisinde ciddi anlamda yer bulması bekleniyor. Son oynanan Alıntordu maçında ilk 11'de yer alan 6 ismin altyapıdan çıkmış olması da herkesi memnun etti. Başkan Ali Koç'un da büyük önem verdiği bu değişim gençler üzerinde pozitif etki yaratıyor. Son olarak altyapıdan kazandırılan Mahsun Çapkan ve Burak Albayrak da gelecek için umut oldu.Phillip Cocu'nun takıma gelmesiyle Eljif Elmas ismi büyümeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde adeta yeni bir transfer gibi olan Eljif sezon başı kampında farkını hissettirdi.İlk 11'e hemen monte edilen Makedon oyuncu, Cocu ve teknik heyetten tam not aldı. Özellikle Feyenoord maçında attığı şık gol ve oyunuyla alkış toplayan 18 yaşındaki futbolcu, tribünlerin de sevgilisi haline geldi. Geçen sezon takıma katılan Eljif sezona yaptığı başlangıçla yeni transfer gibi değerlendirildi.