Fenerbahçe'de geleceğin orta sahası Fatih Yiğit Şanlıtürk

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, son olarak Karagümrük maçında da kadroda yer aldı.



Antrenmanlarda performansını ile göz dolduran Fatih Yiğit bu sezon şimdiye kadar 7 maçta kadroda yer alırken 2 maçta da oyuna sonradan dahil oldu.



Toplamda 18 dakika gören yapan Fatih Yiğit Şanlıtürk, Bu sezon A Takım'daki performansı ile kariyerinde ilk defa U19 Milli Takımı'na davet edildi. Alt yaş kategorilerinde 18 maça çıkan oyuncu rakip filelere 14 gol bıraktı.



Fatih oyunda kaldığı süre içinde %75 pas başarı oranı ile oynadı.



