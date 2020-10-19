Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de ayrılığı merakla beklenen Garry Rodrigues konusunda düğüm çözüldü. Sarı-lacivertliler, sözleşmeyi feshettiğini TFF'ye bildirdi. Kısa bir süre önce Başkan Ali Koç ile de görüşen Garry Rodrigues ayrılığı kabul etti ve sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağlamıştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR
Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı açıklanmıştı
Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağlamıştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
SALI GÜNÜ ARABİSTAN'A UÇUYOR
Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı açıklanmıştı
Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.