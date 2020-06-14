Fenerbahçe'de galibiyeti getiren 4 cesur karar

Koronavirüs arasının ardından Kayserispor'la karşı karşıya gelen ve 1-0'dan maçı 2-1'e çeviren Fenerbahçe'de verilen cesur kararlar dikkat çekti.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de galibiyeti getiren 4 cesur karar
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14 Haziran 2020 11:10
Fenerbahçe teknik heyeti, haklarındaki tüm soru işaretlerine rağmen Kayserispor maçına damga vurdu. Prolisanslı Tahir Karapınar önderliğindeki ekip şu hamleleriyle alkış aldı:

- Uzatmalarda 80 dakikanın üzerinde 10 kişi oynayan takım fiziksel olarak rakibine üstünlük sağladı. Son dakikalarda geri dönüş yapmayı bildi.

- Yenik duruma düşüldüğünde cesurca kararlar alındı. Üçlü savunma ve çift santrfor uygulamasına geçildi.

- Ferdi ilk 11'de başlatıldı. Jailson'un stoper olmasından vazgeçildi.

- Maçtan sonra boş tribünler selamlanarak taraftara saygı mesajı iletildi ve kamuoyu güveni kazanıldı.

Kayseri maçıyla öz güven kazanan F.Bahçe'de rota salı günü Trabzonspor'la oynanacak Türkiye Kupası rövanş maçına çevrildi. Kanarya ilk maçı 2-1 kaybetmişti.



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