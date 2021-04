Fenerbahçe'de 'Galibiyet' planı!

Fenerbahçe'de yaşanan teknik adam değişikliği sonrası Emre Belözoğlu sahaya indi. Belözoğlu ve ekibi ligde kalan 10 maç üzerine bir plan yaptı.



Derbileri bitiren sarı-lacivertliler sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor (D), Gaziantep, Başakşehir (D), Kasımpaşa, Alanyaspor (D), Erzurumspor, Ankaragücü (D), Sivasspor ve Kayserispor (D) maçlarına çıkacak.



"10'DA 10 YAPACAK GÜÇTEYİZ"



Sarı-lacivertli teknik heyet mevcut kadronun bu maçların tamamını kazanabilecek güçte olduğunun altını çizdi. Ancak şu anki mevcut oyun sistemiyle kolay olmayacağı ifade edildi. Bu yüzden kısa bir sürede takım için en doğru oyun anlayışının belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılıyor.



Artık puan kaybetme kredisi çok fazla kalmayan Fenerbahçe'nin zirvedeki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray birbirleriyle oynayacak. Bu maçtan çıkacak her türlü sonuç sarı-lacivertli takımın işine yarayacak.



"HER PUANIN ZERRESİNE TALİBİZ"



Ayrıca Galatasaray, Trabzonspor ile de oynayacak. Fenerbahçe kalan 10 maçın tamamını kazanmak için sahaya çıkacak. Ancak maçlarda yaşanacak sıkıntılar ya da kötü gelişmeler söz konusu olabilir.



Bu yüzden bu maçlardan puansız ayrılma şanslarının olmadığının altı çizildi. Önce üç puan sonra maçın gidişatına göre puan alınmasının şart olduğu belirtildi. Ligde her sonucun yaşanabildiği bir ortamda teknik direktör Emre Belözoğlu "Her puanın her zerresine talibiz" açıklaması yapmıştı.