Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde oyun lideri Sosa

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına yetişmesi mucize olan Luiz Gustavo'nun yerine Jose Sosa forma giyecek. Defansın önünde Ozan ile birlikte görev yapacak olan Arjantinli yıldız, hücuma aktarılacak paslarda başrolü üstlenecek

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde oyun lideri Sosa
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05 Şubat 2021 09:18
Derbiye sayılı saatler kalırken Fenerbahçe'de son hazırlıklar yapılıyor. Galatasaray karşısında kazanarak serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut da taktik plan üzerinde yoğun bir mesai harcıyor. Hatay'da sakatlanan ve derbiye yetişme ihtimali mucize olarak görülen Luiz Gustavo oynamayacakmış gibi düşünen Bulut, alternatifini belirledi. Brezilyalı oyuncu, dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yer almadı. Yoğun bir tedavi uygulanan Gustavo'nun durumu bugün belli olacak. Erol Bulut, tecrübeli yıldızın yokluğunda ise oyun liderliğini Sosa'ya verecek. Bu konuda Arjantinli yıldızla da görüşen Bulut, beklentilerini anlattı.

TEKNİK HEYET, MESUT'TA RİSK ALMAYACAK

Arjantinli, savunmanın önünde Ozan ile birlikte görev alacak. Sosa, hücuma aktarılacak paslarda başrol oynayacak. Teknik heyetin Mesut Özil'i de bu maç özelinde oynatmayı çok istediği, ancak yıldız futbolcunun henüz hazır olmaması nedeniyle risk almaktan çekindiği kaydedildi. 
 
 


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