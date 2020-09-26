Fenerbahçe'de Galatasaray çilingiri; Sosa

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray deplasmanına konsantre oldu. Teknik Direktör Erol Bulut, derbiyi kazanmanın planlarını yapıyor. Kariyerinde ilk kez hoca olarak ezeli derbiye tanıklık edecek olan Bulut'un en önemli silahı Jose Ernesto Sosa olacak.



Deneyimli teknik adam, kondisyon eksiğini büyük ölçüde kapatan Sosa'ya 11'de şans verip liderlik görevinde oynatacak. Bulut hücum organizasyonunda oyun sistemini Arjantinli yıldızın üzerine kuracak, özellikle hücum kurgusunda ve duran toplarda Sosa'dan daha fazla faydalanacak. Öte yandan teknik heyet, Cimbom'un en zayıf noktasını belirledi.



Luyindama'nın pres yapıldığında hata yaptığı, Marcao'nun da arkasına adam kaçırdığı tespit edildi. Sarı-lacivertli futbolcular, her iki oyuncuya pres yaparak hata yapmalarını bekleyecek.



Gustavo-Tolga kilit vuracak!



Orta sahanın merkezinde Luiz Gustavo ile Tolga Ciğerci oynayacak. İki isim, G.Saray'ın hücum aksiyonlarını kilitleyecek ve rakip orta sahanın rahat top kullanmasına izin vermeyecek. İkilinin desteğiyle Galatasaray'ın pas trafiği kesilerek rakibin hücuma çıkış kanalları kapatılacak.



