Fenerbahçe'de futbolcuların teknik adam talebi

Teknik adam arayışını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelirken yeni sezonda takımı yerli bir hocanın çalıştırması ağırlık kazandı, bu durum Samandıra'da konuşulmaya başlandı. Futbolcuların da beklentisinin Türk hocadan yana olduğu öğrenildi.Bu gelişmenin ardından yönetim arayışlarını sürdürürken, en güçlü aday Erol Bulut olsa da başka alternatiflerin söz konusu olduğu belirtildi. Kulübün mali durumu düşünüldüğünde de yerli hoca ön plana çıkıyor. Yerli ismin yabancıya göre daha düşük maliyetli olması, takımı ve oyuncuları tanımasıyla beraber uyum sürecini hemen atlatması detayları göz önünde bulunduruluyor.Kovid-19 salgını sonrası yaşanan kriz nedeniyle yurtdışından oyuncu transferinin zorlaşmasıyla beraber yurtiçine yönelen sarı-lacivertliler takıma yerli hocanın gelmesine daha olumlu bakıyor. Mali açıdan daha ağır şartları olan bir yabancı çalıştırıcının risklerinin daha fazla olduğunu düşünen yönetim adaylardan her geçen gün uzaklaşıyor.Başkan Ali Koç göreve geldiğinden itibaren altyapı, sportif direktör ve teknik direktörü seçerken yabancı isimler ön plana çıkmıştı.Yeni teknik adamın yerli olmasıyla birlikte her kademede tamamen yerli profesyoneller görev alacak. Sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getirmeye hazırlanan sarı-lacivertliler ayrıca Yalçın Koşukavak ve birkaç ismi de U19 takımı ve yardımcı antrenörlük için düşünüyor.