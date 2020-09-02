Fenerbahçe'de Frey pes etmiyor

Antalyaspor karşısındaki performansıyla kolay kolay pes etmeyeceğini gösteren Fenerbahçe'nin İsviçreli'nin futbolcusu Michael Frey, rakip savunmayla mücadelesi, arkadaşlarına açtığı alanlar ve indirdiği hava toplarıyla göz doldurdu.

Fenerbahçe'de Frey pes etmiyor
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02 Eylül 2020 11:13
Michael Frey, geçen sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. İsviçreli'nin takımda kalması beklenmiyordu ancak Frey, Antalyaspor karşısındaki performansıyla kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi.

26 yaşındaki futbolcu, rakip savunmayla mücadelesi, arkadaşlarına açtığı alanlar ve indirdiği hava toplarıyla göz doldurdu. Frey yardımlarıyla, Thiam'ın yıldızlaşmasında pay sahibi oldu. İsviçreli forvet, gol yollarında ise yine şanssızlığını yenemedi.

 

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