Fenerbahçe'de Frey pes etmiyor

Michael Frey, geçen sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü. İsviçreli'nin takımda kalması beklenmiyordu ancak Frey, Antalyaspor karşısındaki performansıyla kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi.



26 yaşındaki futbolcu, rakip savunmayla mücadelesi, arkadaşlarına açtığı alanlar ve indirdiği hava toplarıyla göz doldurdu. Frey yardımlarıyla, Thiam'ın yıldızlaşmasında pay sahibi oldu. İsviçreli forvet, gol yollarında ise yine şanssızlığını yenemedi.







