Fenerbahçe'de Frey mecburen 11'e giriyor

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında Vedat Muriç'in yerine Michael Frey sahaya çıkacak.

Haber; Milliyet
Fenerbahçe'de Frey mecburen 11'e giriyor
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11 Eylül 2020 08:22
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi kadro büyük ölçüde şekillendi. Sarı-lacivertlilerin en önemli sıkıntısı ileri uçta yaşanıyor. Vedat Muriç'in ayrılmasıyla birlikte bu bölge için Thiam ve Valencia gibi adaylar söz konusu olsa da hafta için yapılan çalışmalara bu bölgede Michael Frey denendi.

Son vuruşlarda sıkıntılı olsa da kadroda Muriç'in fiziksel özelliklerine en yakın isim Frey oldu.

İsviçreli yıldızın gol noktalarında yaşadığı sıkıntıya rağmen hava toplarını indirmesi ve geriden gelen isimlere koridor açma özellikleri söz konusu.

Bu nedenle Frey'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.



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