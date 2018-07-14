  •  
    Beşiktaş bombayı Bilic ile patlatacak! O plan..
  •  
    F.Bahçe'de oynadı ama G.Saray'a haber yolladı
  •  
    Fener'in geri çevirdiği dünyaca ünlü o GOLCÜ
  •  
    Galatasaray ve Göztepe istedi, Rusya'ya gitti!
  •  
    Cocu'nun transferdeki
    1 numaralı favori ismi!..

Fenerbahçe'de forvete son aday

Fenerbahçe'nin kamp yaptığı İsviçre'de, Damien Comolli'nin sürpriz bir konuğu vardı. Fransız sportif direktör, Lozan'da yaşayan menajer Milos Malenovic ile bir transfer zirvesi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de forvete son aday
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2018 12:38
Fenerbahçe'nin kamp yaptığı İsviçre'de, Damien Comolli'nin sürpriz bir konuğu vardı. Fransız sportif direktör, Lozan'da yaşayan menajer Milos Malenovic ile bir transfer zirvesi gerçekleştirdi.

Sırp asıllı İsviçreli menajerin, daha önce Beşiktaş'a önerdiği Munas Dabbur'u Fenerbahçe'ye de teklif ettiği ortaya çıktı. Malenovic'in, Salzburg'ta oynayan Filistin asıllı İsrailli golcü ile birlikte Dinamo Zagrep'te top koşturan İsviçre pasaportlu Hırvat Mario Gavranovic hakkında da Comolli'ye bilgi aktarımı yaptığı belirlendi.

166 GOLDE İMZASI VAR

7 kez İsrail Milli Takımı forması giyen Munas Dabbur, Red Bull Salzburg'ta 80 maçta 35 gol attı, 15 de asist katkısı sundu. Maccabi Tel Aviv ve Grasshoppers formaları da giyen 26 yaşındaki Dabbur, toplamda (263 maç) 114 gol-52 asistlik bir gol grafiğine sahip.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için