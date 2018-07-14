Fenerbahçe'de forvete son aday

Fenerbahçe'nin kamp yaptığı İsviçre'de, Damien Comolli'nin sürpriz bir konuğu vardı. Fransız sportif direktör, Lozan'da yaşayan menajer Milos Malenovic ile bir transfer zirvesi gerçekleştirdi.Sırp asıllı İsviçreli menajerin, daha önce Beşiktaş'a önerdiği Munas Dabbur'u Fenerbahçe'ye de teklif ettiği ortaya çıktı. Malenovic'in, Salzburg'ta oynayan Filistin asıllı İsrailli golcü ile birlikte Dinamo Zagrep'te top koşturan İsviçre pasaportlu Hırvat Mario Gavranovic hakkında da Comolli'ye bilgi aktarımı yaptığı belirlendi.7 kez İsrail Milli Takımı forması giyen Munas Dabbur, Red Bull Salzburg'ta 80 maçta 35 gol attı, 15 de asist katkısı sundu. Maccabi Tel Aviv ve Grasshoppers formaları da giyen 26 yaşındaki Dabbur, toplamda (263 maç) 114 gol-52 asistlik bir gol grafiğine sahip.