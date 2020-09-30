Fenerbahçe'de forvete iki sürpriz aday

Transfer sezonunun kralı Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın ardından bir golcü ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe'de forvete iki sürpriz aday
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30 Eylül 2020 11:42
Transferin tartışmasız en flaş takımı olan Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın ardından bir golcü ismi daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler Fransa 2. Ligi'nde Niort forması giyen Fransız santrfor İbrahim Sissoko ile Avusturya'da Lask Linz'de oynayan Marko Raguz için menajerleri devreye sokmuş durumda.



Sarı-Lacivertliler'in ilk tercihinin 25 yaşında ve 1.90 boyunda olan Ibrahim Sissoko olduğu ifade ediliyor. Sissoko'nun piyasa değeri 2 milyon Euro civarında. Aynı şekilde Avusturyalı golcünün piyasa değeri 2 milyon Euro. İki oyuncu için görüşmeler devam ediyor.



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