Fenerbahçe'de forvete çifte hamle

Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.

Haber; Akşam
Fenerbahçe'de forvete çifte hamle
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2020 12:05
MANDZUKIC TRANSFERİ BU HAFTA BİTEBİLİR

Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Mandzukic'in bonservisi elinde. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transferi bitirmeye çalışacak. B planı olarak düşünülen Dost için ise Frankfurt'a kiralama teklifi yapılması bekleniyor.

HEDEF FORVET TRANSFERİNİ BU HAFTA BİTİRMEK

Ayrıca, Alman ekibinde beklediğini bulamayan ve yeni bir macera arayan Hollandalı yıldız ile de temasa geçileceği öğrenildi. Hedef, bu hafta forvet transferini bitirmek. Sarı-Lacivertliler, harcama limitinde yer kalması halinde ikinci bir golcü daha alabilir ancak bu ismin daha düşük maliyetli olması muhtemel.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için