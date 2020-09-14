Fenerbahçe'de forvet transferi için kritik gün

Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin ardından santrfor için elini çabuk tutuyor. Sarı-Lacivertli ekipte futbolun patronu olan Emre Belözoğlu'nun Bas Dost ve Samatta transferi için yoğun çaba sarfettiği ifade ediliyor.Fenerli kurmaylar bugün Aston Villa'da forma giyen Samatta'nin kiralanması ile Frankfurt'tan Bas Dost'un ise bonservisiyle alınması için kulüplerle bir kez daha masaya oturacak.Şartlar Fenerbahçe'nin istediği duruma gelmesi durumunda her iki oyuncu da İstanbul'a davet edilecek. Sarı-Lacivertliler'in her iki isim için de imzaya yakın olduğu ifade ediliyor.Eğer iki isim için de anlaşma sağlanması durumunda Michael Frey'in başka bir takıma yeniden kiralanması gündeme gelecek. Aksi halde Frey sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.