Fenerbahçe'de forvet transferi için kritik gün

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, forvet transferi için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'de forvet transferi için kritik gün
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14 Eylül 2020 07:55
Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin ardından santrfor için elini çabuk tutuyor. Sarı-Lacivertli ekipte futbolun patronu olan Emre Belözoğlu'nun Bas Dost ve Samatta transferi için yoğun çaba sarfettiği ifade ediliyor.

BİRİ KİRALIK DİĞERİ BONSERVİSİYLE
Fenerli kurmaylar bugün Aston Villa'da forma giyen Samatta'nin kiralanması ile Frankfurt'tan Bas Dost'un ise bonservisiyle alınması için kulüplerle bir kez daha masaya oturacak.



İSTANBUL'A DAVET EDİLECEKLER
Şartlar Fenerbahçe'nin istediği duruma gelmesi durumunda her iki oyuncu da İstanbul'a davet edilecek. Sarı-Lacivertliler'in her iki isim için de imzaya yakın olduğu ifade ediliyor.

FREY'İN DURUMU ONLARA BAĞLI
Eğer iki isim için de anlaşma sağlanması durumunda Michael Frey'in başka bir takıma yeniden kiralanması gündeme gelecek. Aksi halde Frey sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

 



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