Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil kararı!

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez Fatih Karagümrük karşısına ilk 11'de çıkan yıldız futbolcu için karar verildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de flaş Mesut Özil kararı!
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18 Şubat 2021 08:32
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Göztepe maçında da ilk 11'de olacak.

Sarı lacivertli teknik heyetin, 32 yaşındaki oyuncunun performansından hayli memnun kaldığı ve süre aldıkça daha iyi hale geleceğini düşünerek Mesut'a 11'de yer vermeye devam edeceği kaydedildi.

Mesut Özil, Karagümrük karşısında maça ilk 11'de başlamış ve performansıyla alkış almıştı. 



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