Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Göztepe maçında da ilk 11'de olacak.
Sarı lacivertli teknik heyetin, 32 yaşındaki oyuncunun performansından hayli memnun kaldığı ve süre aldıkça daha iyi hale geleceğini düşünerek Mesut'a 11'de yer vermeye devam edeceği kaydedildi.
Mesut Özil, Karagümrük karşısında maça ilk 11'de başlamış ve performansıyla alkış almıştı.
Sarı lacivertli teknik heyetin, 32 yaşındaki oyuncunun performansından hayli memnun kaldığı ve süre aldıkça daha iyi hale geleceğini düşünerek Mesut'a 11'de yer vermeye devam edeceği kaydedildi.
Mesut Özil, Karagümrük karşısında maça ilk 11'de başlamış ve performansıyla alkış almıştı.