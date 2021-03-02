Fenerbahçe'de flaş Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçında teknik direktör Erol Bulut'un kararıyla kadroya alınmayan Caner Erkin için flaş bir karar çıktı



Sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanına, milli futbolcu Caner Erkin katılmadı.



Alınan bilgiye göre Caner, disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar bireysel özel program dahilinde çalışacak.



Milli futbolcu ile ilgili son karar, başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmenin ardından verilecek.



Caner Erkin, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında da forma giyemeyecek.



