Fenerbahçe'de fırtınalar kopuyor

Fenerbahçe'de tüm yönetim, yeni sezon öncesi futbol takımının bütçesi ve yeni transferler için çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir şekilde gelen istifa kararı camiada şaşkınlık yarattı.



Sarı-lacivertli kulüpte, basketbol şubesinde çalışmalarını sürdüren Semih Özsoy istifa kararı alırken, ayrılığın ardında yatan nedenler de ortaya çıktı.



Fenerbahçe'de başkanvekilli olan Semih Özsoy, son dönemde yönetim kurulunda yer alan isimlerle yaşadığı fikir ayrılıkları ve tartışmalar nedeniyle görevi bırakma kararı aldı.



YÖNETİM KURULUNDA HARARETLİ TARTIŞMA



Basketbol şubesinde yeni sezon öncesi alınan bazı kararlar, yönetim kurulunda çok sert tartışmalar yarattı. Semih Özsoy, yönetim kurulu toplantısında da başkan Ali Koç ile ciddi şekilde bir tartışma yaşadı. Tartışmalar ve eleştiriler üzerine, Semih Özsoy istifasını yazarak kulübe iletti.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yola birlikte çıktığı isimlerden biri olan Semih Özsoy'un istifasını düşünmeden kabul etti. Başkanın, Semih Özsoy ile yollarını ayırması, sarı-lacivertli yönetimdeki anlaşmazlıkların ve tartışmaların net şekilde ortaya çıkmasını sağladı.



Fenerbahçe yönetiminde son dönemde yaşanan anlaşmazlıkların ardından, birkaç yöneticinin daha istifayı düşündüğü ve önümüzdeki günlerde yeni ayrılıkların yaşanabileceği öğrenildi.



