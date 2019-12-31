Fenerbahçe'de fikstür üstünlüğü

Süper Lig 2019- 2020 sezonunun ilk yarısında 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, ilk yarıyı umutlu tamamladı.Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında nispeten zorlu deplasmanları geride bıraktı. Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor gibi rakipleriyle ilk yarı dış sahada karşılaşan sarı-lacivertliler, 2. yarıda 9 maçı içerde 8 maçı ise deplasmanda oynayacak.6 Ocak'ta topbaşı yapacak olan F.Bahçe'nin 2. yarı hazırlıklarına sakatlığı geçmek üzere olan Hasan Ali, Moses ve Zajc da katılacak. Tek eksik ise sezonu kapatan Sadık olacak..