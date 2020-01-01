Fenerbahçe'de Ferdi'ye teknik heyetten izin çıkmadı

Adı Derby United ile anılan Ferdi Kadıoğlu'na Ersun Yanal'dan izin çıkmadı.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de Ferdi'ye teknik heyetten izin çıkmadı
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01 Ocak 2020 10:48
İngiltere'den Derby County ile birlikte Hollanda ve Türkiye Süper Ligi'nden de talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'na Ersun Yanal ve teknik ekipten izin çıkmadı. Yanal'ın, Ferdi Kadıoğlu için "Performansından memnunun. Ligin 2. yarısında daha çok süre alması çok yüksek ihtimal" şeklinde rapor verdiği bildirildi.

İngiltere'den Derby County ile birlikte Hollanda ve Türkiye Süper Ligi'nden de talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'na Ersun Yanal ve teknik ekipten izin çıkmadı.

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