Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun dirilişi!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kaybetse de Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans camia için teselli oldu.



Takımın şampiyonluk iddiasını kaybetmesi ve Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra genç futbolcu daha çok şans bulmaya başladı. Ferdi, Emre Belözoğlu'nun takımın kontrolünü alması ve teknik direktör olarak Tahir Karapınar'ın sezon sonuna kadar takımın başına geçmesiyle ilk 11'in değişilmez ismi haline geldi.



Beşiktaş derbisinde özellikle bir pozisyon var ki herkesi çok etkiledi. Tecrübeli ve sert savunmacı Vida'nın üzerine topla çekinmeden giden Ferdi'yi, Hırvat stoper ancak faul yaparak durdurdu.



EMRE VE VOLKAN ÖZEL İLGİLENİYOR



Ferdi'nin her maç üzerine koyması ve derbideki özgüvenli performansının arkasında birçok faktör bulunuyor. En önemli etken Emre Belözoğlu. Gelecek sezon takımın sportif direktörü olacak Emre, Ferdi ile yakından ilgileniyor. Belözoğlu, Ferdi'ye hem tecrübelerini aktarıyor hem de cesaret aşılıyor. Sahada kimseden çekinmemesini ve inisiyatif almasını istiyor.



Emre Belözoğlu gibi Volkan Demirel de kendi tecrübelerini anlatıp saha içinde ve dışında yapması gerekenleri vurguluyor.



TAHİR KARAPINAR'DAN DESTEK



Tahir Karapınar ise babacan bir tavırla oyuncuya yaklaşıyor. Karapınar'ın zaten göreve gelmesindeki en önemli etkenlerden biri de bu yapısı. Gençlerin dilinden anlaması en önemli avantajı. Ferdi ile kurduğu iletişim sayesinde futbolcu çok daha rahat oynuyor. Bu üçlünün desteği genç oyuncunun daha çok pas almasını da sağladı.



Takım arkadaşları daha önce Ferdi'ye fazla güvenmiyor ve pas tercihi olarak kullanmıyorlardı. Hem bu destek hem de Ferdi'nin her maç üzerine koymasıyla birlikte bu durum kırıldı. Artık takım arkadaşları, "Kaybeder mi?" korkusu olmadan topu Ferdi'ye teslim ediyor.



