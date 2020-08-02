Fenerbahçe yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede sol bek, sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve golcü transferleri yapılacak. Mevcut ilk 11'in büyük bölümü değişse de bazı isimler sabit kalacak.



FERDİ KADIOĞLU İLK 11'E



Kaleci Altay, Serdar Aziz, Luiz Gustavo ve kalırsa Vedat Muriç gibi isimler ilk 11'in değişilmezi olacak. Bu isimlere son haftalardaki çıkışıyla sürpriz bir oyuncu daha eklendi. Özellikle Beşiktaş derbisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve artık takım arkadaşlarının da büyük güven duyduğu Ferdi Kadıoğlu ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olacak.



Ferdi Kadıoğlu daha önceleri alternatif isim olarak düşünülüyordu. Aynı bölgede oynayan ve performansı yeterli görülmeyen Garry Rodrigues'in sözleşmesi devam etse de yollar ayrılabilir ya da kanat için yeni bir takviye gelebilir. Ancak bu gerçekleşse bile Ferdi ilk tercih olacak.



FERDİ KADIOĞLU İSTİSNA



Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolası ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler genellikle tecrübeli oyuncuları ilk 11'de oynatmayı planlıyordu. 20 yaşındaki Ferdi ise performansı ve çıkışı ile istisna oldu.



Sıradaşı futbolu, çalımları, enerjisi ve hırsı ile birçok takım arkadaşını geride bırakarak formayı aldı. Yapılan planlamada Ferdi'nin kamp çalışmaları ve yeni sezonda sürekli oynayarak daha da iyi hale gelmesi bekleniyor.



Genç yıldız kanatların yanı sıra forvet arkasında da oynayabiliyor. Bu da teknik heyetin maç içinde hamle yapabilmesine şans tanıyor.



