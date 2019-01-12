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Fenerbahçe'de Feneriumlar kapanıyor

Fenerbahçe'de yönetim zarar ettiği gerekçesiyle İzmir ve Fatih ile birlikte çok sayıda mağazasını kapatmak zorunda kaldı.

Kaynak: Sözcü
Fenerbahçe'de Feneriumlar kapanıyor
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12 Ocak 2019 09:40
Fenerbahçe'de,İzmir şubesinin ardından Fatih şubesinin de kapandığı öğrenildi. Öte yandan yönetimin bu iki şubenin dışında zararda olan bazı Fenerium mağazalarının kapısına kilit vurduğu da öğrenildi.

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde, 1 milyon üye projesi doğrultusunda başlatılan şubeleşme çalışmalarıyla ilgili Ali Koç yeni bir değerlendirme yapacağını söylemişti. Ancak kâr edilmemesi ve eksiye düşmesi nedeniyle Fenerium'da ciddi bir küçülmeye gidilmeye başlandı.

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