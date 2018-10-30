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Fenerbahçe'de fatura Comolli'ye kesildi!

Fenerbahçe yönetimi Cocu'yu gönderdi, taraftarlar ise faturayı Comolli'ye kesti. Transferdeki başarısızlığın sebebi olarak Comolli gösterildi.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de fatura Comolli'ye kesildi!
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30 Ekim 2018 03:52
Ankaragücü maçında son düdüğün çalmasının hemen ardından kısa bir açıklama ile Cocu'nun gönderildiğini açıklayan Fenerbahçe yönetimine ilk tepki Fener taraftarından geldi.

COMOLLI NEDEN DURUYOR?

Sanal alemde yönetime verip veriştiren Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Cocu'yu hemen kurban ettiniz. Peki o zaman Comolli neden duruyor. Bu transferleri Cocu mu yaptı. Cocu gittiyse Comolli neden duruyor?" ifadelerini kullandılar.

HAZIRLIKSIZ GELMİŞ!

Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmeden önce hiçbir hazırlığının olmadığı, 100 kişilik futbolcu havuzunun inandırıcı olmadığını söyleyen taraftarlar, "Cocu bile takımın başına son anda getirildi. Comolli takıma hiç dokunmasa daha iyiydi. Mevcut kimyayı da bozdu" dediler. Futbol otoriteleri de asıl sorumlunun Comolli olduğunu söylediler.

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