Fenerbahçe'de Falette sürprizi! Kulübü geri çağırdı

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette'nin sözleşme süresi sona erdiği için kulübü Eintracht Frankfurt oyuncuyu geri çağırdı.

Haber; Sözcü
Fenerbahçe'de Falette sürprizi! Kulübü geri çağırdı
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04 Temmuz 2020 13:32
Süper Lig'de 30. haftada Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe'de Simon Falette ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Gineli'nin kulübü Eintracht Frankfurt sözleşme süresinin dolması nedeniyle oyuncuyu geri çağırdı.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığı gibi bir durumla karşı karşıya kalan Fenerbahçe Alman kulübüyle iletişime geçti.

SÖZLEŞME UZATILIP UZATILMAYACAĞI KARARI…

Eintracht Frankfurt ile görüşmelerini sürdüren ve Falette'nin kalan maçları tamamlamasını isteyen Fenerbahçe'de sözleşme uzatılıp uzatılmama kararı bu görüşmenin ardından netlik kazanacak.

Yaşanan gelişmeler neticesinde Faletta'nın bu akşam oynanacak Göztepe mücadelesinde forma giyip giymeyeceği belli olacak.



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