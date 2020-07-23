Fenerbahçe'de "Falette kalsın, Zanka gitsin" raporu

Fenerbahçe'de mevcut teknik ekip, yönetime sunduğu raporda Simon Falette'in kalması gerektiğini bildirdi.

Fenerbahçe'de 'Falette kalsın, Zanka gitsin' raporu
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23 Temmuz 2020 11:53
Fenerbahçe'de mevcut teknik ekip, yönetime sunduğu raporda Simon Falette'in kalmasını önerdi.

Falette'in her geçen gün performansını artırdığına dikkat çekilerek, mali anlamda uygun koşullar oluşması halinde Gineli savunmacıyla yola devam edilebileceği kaydedildi.

Düsseldorf ile kiralık sözleşmesi biten ve geri dönen Zanka'nın ise takıma fayda sağlayamayacağı yönünde rapor verildi.



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