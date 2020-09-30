Fenerbahçe'de evdeki hesap sahada şaştı

Transfer şampiyonu olarak nitelenen Fenerbahçe'nin millî ara öncesi oynayacağı ilk dört maç "kolay fikstür" olarak değerlendirilmişti. Geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulan Rizespor'a misafir olarak başlangıç yapacak sarı-lacivertliler, sonrasında tarihinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayan Hatayspor'u konuk edecekti. Sadece Galatasaray deplasmanı zorlu görünüyordu ve arkasından Kadıköy'de Karagümrük sınavı vardı.



İsimlere aldanmayın



Fenerbahçe ilk üç haftayı 5 puanla geçerken, Rize'yi 87'de penaltı golüyle yendi, Hatay ve Galatasaray'la berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Hatay performansıyla eleştirildi ama o rakip topladığı 7 puanla ilk 3 haftayı 5. sırada tamamladı. Hatay gibi Galatasaray da lige iyi başlamıştı ki, sarı-kırmızılı ekip de 7 puan topladı. Bu haftaki rakip Karagümrük de aynı puanda ve liderlik koltuğunda oturmakta. Erol Bulut da tam bu konuda uyarı yaptı.



Kazanmak zorundayız



Erol Hoca, "Ligde kolay maç, zayıf rakip yok. Takım olanlar, iyi mücadele edenler kazanacak. Bu yüzden karşınızdakinin kim olduğuna bakmadan, Fenerbahçe olduğunuzu unutmadan, oyun disiplininden kopmadan savaşmak mecburiyetindeyiz" ifadesinde bulundu. Karagümrük maçının çok ciddi bir sınav olduğunu vurgulayan Bulut "Galatasaray karşısında önemli bir duruş sergiledik. Ama bunu anlamlı kılmak, millî araya rahat girmek için kazanmak zorundayız" ikazında bulundu.







