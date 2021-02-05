Fenerbahçe'de eskiler derbiyi aşılıyor

Sezonun en kritik maçlarından birisinde 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de G.Saray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.



DİREKSİYONA GEÇTİLER

Daha önce Galatasaray'a karşı defalarda derbi zaferi yaşayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin kritik 90 dakika öncesi direksiyona geçti.



YENİLERE TEK TEK ANLATIYORLAR

Kulübün 4 önemli eski yıldızı, özellikle ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan isimlere bu maçın önemini anlatıyor. Bu sayede takımdaki motivasyonun üst seviyeye çıkması hedefleniyor.



G.SARAY 50 SENEDE BİR KAZANIR!

FB TV'ye konuşan Volkan Demirel, G.Saray'a göndermede bulundu. Demirel, "Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak" dedi.



