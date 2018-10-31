  •  
    G.Saray'da forvet için Vincent Janssen kararı
  •  
    F.Bahçe'de Phillip Cocu sonrası Volkan sürprizi!
  •  
    Fatih Terim'in derbideki en büyük hücum kozu!..
  •  
    F.Bahçe'de Koeman'ın derbi taktiği ve kadrosu
  •  
    Ve Trabzonspor'u şoke edecek sözler! "Teklif..."

Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın derbi taktiği

Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman, Galatasaray derbisinde farklı bir dizilişle takımı sahaya çıkaracak

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın derbi taktiği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2018 10:10
Fenerbahçe'yi derbiye hazırlayan Erwin Koeman'ın, 4-2-3-1 sistemini kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

Slimani'nin cezalı olduğu mücadelede tek forvet olarak Soldado'yu kullanacak Koeman'ın kafasındaki kadro şu şekilde:

Kalede Harun, savunmanın sağında Isla, solunda Hasan Ali, göbekte ise Neustadter-Sktrel. Jailson ve Reyes savunmanın önündeki ikilide görev yapacak. Forvetin arkasında Benzia, solunda Eljif, sağında ise Ayew yer alacak.

Bu arada Koeman, geçen ocak ayında verdiği bir röportajda "Artık tek başıma bir teknik adam olmak istiyorum" demişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için