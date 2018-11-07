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Fenerbahçe'de Erwin Koeman etkisi!

Phillip Cocu ile yolları ayırdıktan sonra ilk maçına Galatasaray deplasmanında çıkan Fenerbahçe'de Koeman, ilginç şekilde olumlu bir gelişim elde edildi.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de Erwin Koeman etkisi!
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07 Kasım 2018 04:49
Phillip Cocu ile yolları ayırdıktan sonra ilk maçına Galatasaray deplasmanında çıkan Fenerbahçe'de, ilginç şekilde olumlu bir gelişim elde edildi.

2-0'dan 2-2'ye maçı çeviren Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertliler, analiz raporları birçok yönüyle olumlu geri dönüş aldı. Hollandalı teknik adamın ilk kez görev aldığı mücadelede istatistikler, oyuncu karneleri ve taktik düzenler tek tek irdelendi. Koeman idaresinde maça 4-2-3-1 dizilişini ana plan olarak belirleyen Fenerbahçe, topu rakibine bıraktı, savunma ve hücumda daha direkt bir oyun benimsedi.

Yüzde 62'ye yüzde 38'le Galatasaray topa sahip olsa da hücum şutlarında 17'ye 16 ile öne çıkan Fenerbahçe, savunmada da birçok alanda lider oldu.

Sarı-lacivertliler, hava topu kazanma, ikili mücadele kazanma ve sahipsiz topların kazanımında da rakibinden daha iyi rakamlar elde etti.

Ayrıca pas yüzdesinde de yüzde 83'e 70 geride olan Koeman'ın takımı, buna karşın defansif yönüyle maça tutundu. Oyun içinde de sürekli taktik dizilişi değiştiren Koeman, top ayağındayken 4-2-3-1, top rakipteyken, 5-3-1-1 düzenini kurdu.

İkinci yarıda geri dönüşü sergileme adına Soldado hamlesiyle önce 4-4-2'ye dönüldü, ardından skor alınınca da Reyes değişikliğiyle 4-5-1 uygulandı.

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