Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Jailson mucizesi!

Süper Lig'deengelini 2-0'la geçentakımın göze çarpan isimlerinden birioldu.derbisiyle beraber yeniden formayı kapan ve arka arkaya 4 maçta ilk 11'de yer alarak elde edilen 12 puana etki eden Brezilyalı, teknik heyetin adeta en kilit isimlerinden biri haline geldi.Sezon başında bir ara gönderilmesi bile gündeme gelen 24 yaşındaki futbolcu, stoperde arka arkaya yaşanan eksiklikler sonrası orta sahadan geriye kaydırıldı. Kariyerinde ilk kez stopere geçen Jailson, sezon başında çok zorlansa da artık uyum sağlamaya başladı. Kariyerinde daha önce sağ açık bile oynayıp, orta sahadan hiç çıkmayan genç oyuncu, şimdi stoper oldu.Hatta stoper olduğu ilk zamanlarda hata yapmasından dolayı psikolojik olarak olumsuz da etkilenen Jailson, Ersun Yanal'ın desteği ve telkinleriyle takıma direkt etki etmeye devam etti. Hatta son 4 lig maçında da ilk 11'e geri döndü.Beşiktaş derbisindeki 3-1'lik galibiyetle formasını alan ve Ersun Yanal'ın bir kez daha ilk tercihi olan deneyimli yıldız son 4 maçı da kazanan takımının as isimlerinden oldu. Ersun Yanal tarafından 'mucize' olarak değerlendirilen Jailson, transferdeki zorlukların olduğu bu dönemde herkesi sevindirdi.Beşiktaş derbisinde galibiyete katkı veren, Çaykur Rizespor maçında yaklaşık 30 metreden attığı golle 3 puanı getiren, Gaziantep ve Başakşehir galibiyetlerinde gol yemeyen takımın stoperi olan başarılı oyuncu, herkes tarafından takdir topladı.Jailson bu sezon ilk 11'de başladığı tüm maçlarda stoperde görev aldı.Jailson sadece sonradan girdiği 5 karşılaşmada orta sahanın merkezinde şans buldu. Brezilyalı futbolcu 11 lig mücadelesine ilk 11'de başladı ve stoper oynadı.Ersun Yanal, Jailson'un en çok hızlı yapısı nedeniyle forma veriyor. Savunma arkasına atılan toplar, hızlı hücumculara karşı birebir koşular ve süratli tarzı sayesinde 24 yaşındaki oyuncu stoperler arasında tercih ediliyor. Öte yandan, Jailson orta sahadan gelen kesici özelliği de bir diğer avantajı.