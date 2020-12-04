Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zor kararı!

Erol Bulut, Denizli maçı öncesi en büyük kararsızlığı Mame Thiam ile Ferdi Kadıoğlu arasında yaşıyor. Bu ikilinin, idmanlarda gösterecekleri performans, formayı kapmak için son derece önemli

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zor kararı!
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04 Aralık 2020 10:02
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesinde önemli eksikler var. Ancak geniş kadro sayesinde Erol Bulut bu anlamda önemli bir kriz yaşamıyor. Hatta aksine, bu kadar eksiğe rağmen özellikle kanatlarda görev vereceği isim konusunda karar veremiyor.

Pelkas'ın 11'deki yeri garanti olarak görülürken, diğer forma için Mame Thiam ile Ferdi Kadıoğlu arasında büyük bir çekişme var. Thiam, Sivas Belediye maçında 2 gol atarak yıldızlaştı. Senegalli oyuncu, Beşiktaş karşısında ise sonradan oyuna girip penaltı yaptırdı. Ferdi de kupadaki Sivas Belediye mücadelesinde 2 asistiyle ön plana çıktı. Derbide ise sahada kaldığı 26 dakikada fazla varlık gösteremedi.

Bu ikili arasındaki rekabet hafta boyunca devam edecek gibi görünüyor. Thiam, gol yollarındaki etkinliği ile şimdilik bir adım önde.



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