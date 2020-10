Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zor kadro seçimi!

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe bol alternatifli kadrosuyla dikkat çekiyor. Her bölgede en az 2 ya da 3 seçeneği bulunan Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir tercih bekliyor.Takımda bilhassa orta saha bölgesinde ciddi bir forma savaşının yaşanacağı düşünülüyor. Sezonun kalan bölümünde 4-2-3-1 ve 4-3-3 taktikleri üzerinde duracak olan Erol Bulut, orta sahada mutlaka 3 futbolcuyla yer almak istiyor. Jose Sosa ve Luiz Gustavo'nun formaları garanti durumda. Ancak 3. isim halen netleşmedi.Burada Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas aday olarak bekliyor. Teknik heyeti burada zor bir karar bekliyor. Çünkü 3 futbolcu da şu an hazır durumda ve beklentilerin yüksek olduğu isimler. İşte bu 3 ismin son durumu ve Erol Bulut'u bekleyen kritik tercihler:2015'ten beri Fenerbahçe'de olan ve geçen sezon 4 yıllık yeni sözleşme yapan Ozan Tufan artık takımın kaptanlarından biri. Bu sezona da iyi başlayan Ozan, son Galatasaray ve Karagümrük maçlarında iyi bir görüntü çizdi. Topu dikine kullanabilen, pas oyununa katılabilen ve uzaktan şut özelliği olan 24 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın da vazgeçilmezlerinden. Almanya karşısındaki golü Avrupa'da bile yankı buldu.Sezonun flaş transferi olarak Sivasspor'dan gelen Mert Hakan Yandaş'tan beklentiler büyük. Ezeli rakip Galatasaray'ın elinden alınan 25 yaşındaki yıldız formayı bekliyor. Sezon başı kampında sakatlık yaşayarak ilk etapta yerini kaptıran genç orta saha, artık hazır hale geldi. İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında asisti ve oyunuyla etkili bir görüntü çizdi.Erol Bulut'un yakından tanıdığı Pelkas, sezona iyi başladı. Hem PAOK hem de Yunanistan Milli Takımı'nda düzenli olarak oynayarak sezonu açan 26 yaşındaki yıldız herkes tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle gelen Pelkas, mutlaka ilk 11 oyuncusu olmak istiyor.Orta sahadaki karar aşaması öncesi formaya en yakın isim şu anda Ozan Tufan oldu. Sezon başından beri geçen 4 haftalık süreçte tüm maçlarda süre alan Ozan, 3 kez ilk 11'de yer aldı. Sadece ilk haftada Çaykur Rizespor maçında son 15 dakika kala sahaya sürülen başarılı yıldız, Hatayspor maçında da ilk 45 dakikada oynamıştı.Ozan'a, Galatasaray ve Karagümrük karşılaşmalarında ise tam not verildi. Milli futbolcu 4 maçta 215 dakika süre aldı. Mert Hakan ise 3 maçta sonradan oyuna girdi ve sadece 57 dakika sahada kaldı.