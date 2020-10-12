Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Sinan Gümüş hazırlığı!

Milli ara Fenerbahçe'de yeni transferlere takımla kaynaşma fırsatı sunarken, teknik direktör Erol Bulut da İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında kafasındaki sistemleri test etme imkanı buldu. Sarılacivertli çalıştırıcı, Samandıra'da yapılan karşılaşmada 4-5 kez sahadaki dizilişi değiştirerek oyuncuların ve takımın performansını gözlemledi. 4-1-2-1-2 dizilişinde Luiz Gustavo'nun önünde Mert Hakan Yandaş ve Josa Sosa'nın verimi izlenirken, 4-4-1-2'de Sinan Gümüş'ün forvet arkasında '10 numara' pozisyonunda yapabilecekleri görüldü.



SİNAN GÜMÜŞ GÖZ DOLDURDU



Klasik 4-4-2'de ise Papiss Cisse ile Kemal Ademi'nin çift forvetteki uyumuna bakıldı. Savunmada da Mauricio Lemos'u önce sağ bekte deneyen Erol Bulut, maç içinde bir ara 3-4-1- 2'ye dönüp Lemos, Serdar Aziz ve Sadık'ın üçlü savunmadaki performansını görmüş oldu. Orta saha beşlenip 3-5-2 formatı da test edildi. Doksan dakika sonunda Lemos sağ bekte fazla umut vermezken, Mert Hakan 8 numarada göz doldurdu. Sinan da 10 numarada şans bulduğunda iş yapacağını gösterdi.



