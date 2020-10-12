Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Sinan Gümüş hazırlığı!

İstanbulspor karşısında 90 dakikada 4-5 kez sistemi değiştiren genç hoca, zorlu maçlar öncesi hem durumlarını gördü, hem beyin jimnastiği yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Sinan Gümüş hazırlığı!
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12 Ekim 2020 11:19
Milli ara Fenerbahçe'de yeni transferlere takımla kaynaşma fırsatı sunarken, teknik direktör Erol Bulut da İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında kafasındaki sistemleri test etme imkanı buldu. Sarılacivertli çalıştırıcı, Samandıra'da yapılan karşılaşmada 4-5 kez sahadaki dizilişi değiştirerek oyuncuların ve takımın performansını gözlemledi. 4-1-2-1-2 dizilişinde Luiz Gustavo'nun önünde Mert Hakan Yandaş ve Josa Sosa'nın verimi izlenirken, 4-4-1-2'de Sinan Gümüş'ün forvet arkasında '10 numara' pozisyonunda yapabilecekleri görüldü.

SİNAN GÜMÜŞ GÖZ DOLDURDU

Klasik 4-4-2'de ise Papiss Cisse ile Kemal Ademi'nin çift forvetteki uyumuna bakıldı. Savunmada da Mauricio Lemos'u önce sağ bekte deneyen Erol Bulut, maç içinde bir ara 3-4-1- 2'ye dönüp Lemos, Serdar Aziz ve Sadık'ın üçlü savunmadaki performansını görmüş oldu. Orta saha beşlenip 3-5-2 formatı da test edildi. Doksan dakika sonunda Lemos sağ bekte fazla umut vermezken, Mert Hakan 8 numarada göz doldurdu. Sinan da 10 numarada şans bulduğunda iş yapacağını gösterdi.



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