Fenerbahçe'de Erol Bulut'un derbi kozu Mesut ve Gökhan

Hatay galibiyetiyle liderlik koltuğunda ikinci zafer haftasını yaşamayı garantiye alan Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi. Cumartesi günü evinde ağırlayacağı ezeli rakibi Galatasaray karşısına Gökhan-Serdar-Szalai-Caner defans kurgusuyla çıkmayı hedefleyen Erol Bulut ve kurmaylarının, Pelkas'sız orta sahayı nasıl şekillendireceği merak konusu. Kasığındaki ağrı şikayetini atlattığı halde Hatay'a götürülse de riske edilmeyen ve derbi maçına saklandığı öğrenilen Gökhan Gönül'ün, 11 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.



EROL BULUT'UN MESUT KARARI



Fenerbahçe cephesinde derbi öncesi en merak edilen sorulardan biri Mesut Özil'in Galatasaray karşısına ilk 11'de mi yoksa hamle kozu olarak ikinci yarıda mı görev alacağı.7 Mart 2020'de (332 gün önce) son maçını Arsenal formasıyla West Ham United'a karşı oynayan Mesut Özil, Hatay'da Erol Bulut'un sürpriz hamlesiyle maçın 77. dakikasında oyuna girerek Türkiye ve Fenerbahçe kariyerini başlatmıştı.



Topla ilk buluşmasında, sağ kanattaki Ferdi Kadıoğlu'nun önünü güzel bir pas atarak ikinci golün hazırlayıcısı olan Özil'in maç ve kondisyon eksikliği göze çarpmıştı. Buna göre Erol Bulut'un Mesut Özil'i derbide de ikinci yarıda sahaya sürmesi daha güçlü bir ihtimal olarak göze çarpıyor.



