Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki, yayıncı kuruluştan cevap

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Erol Bulut maç sonrasında yayıncı kuruluşa; "Maçla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Maçtan önce söylediğim sözlerle ilgili stüdyodan olumlu bir tutum gelmemiş. Bu şekilde devam ederse, iyi şeyler olmayacak, değişim gösterilmeli. Maça gelirse, kazandığımız için mutluyuz, takımı tebrik ediyorum." dedi.



"KARŞILIKLI DİYALOGLA ÇÖZÜLÜR"



beIN Sports spikeri Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin tepkisine cevap olarak; "Biz bu tavra saygı duyuyoruz. Karagümrük maçındaki tezahürat sırasında bir küfür karışmış, bunun için özür dilendi. Sayın Ali Koç karşılıklı diyalog ile çözülemeyecek bir şey yoktur demiş. Bu tepki devam ediyor, bunun kime ne faydası var? Erol Bulut'un herkes üstüne giderken ben destek oldum, Erol Bulut ile ilgili benim ibr problemim olamaz. Herkes Fenerbahçe teknik direktörünü maç öncesi ve sonrası dinlemek istiyor. Bizi cezalandırmıyor ki, Fenerbahçe taraftarını ve spor kamuoyunu cezalandırmış oluyor. Eğer bizim bilmediğimiz başka bir şey varsa bilelim Karagümrük maçındaki talihsiz olayın dışında. Karşılıklı diyalogla yapıcı konuşmayla her şey düzelecek diye düşünüyorum." dedi.



Güntekin Onay konuşmasının devamında; "Kurumsal aidiyeti olmayan Twitter gazetecileri de kendilerine çeki düzen versinler. Bu stüdyoda hiçbir zaman futbol dışına çıkılmadı, kimseye saygısızlık yapılmadı. Midem bulanıyor, düğmeye basıldı denilmedi. Herkese, her kuruma saygı duyuldu, herkes kendine çekidüzen versin. Sürekli bir baskı oluşturma, yayıncı kuruluşu suçlama, bu iş nereye gidiyor? Yarın derbi var, sonra başka bir derbi var. Herkes sorumluluk duygusuyla ve adil davranmaya çalışsın." sözlerini sarf etti.







