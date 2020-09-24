Fenerbahçe'de Erol Bulut sıkıntılı!

Mbwana Samatta'yı elinde koz olarak bekletecek Erol Bulut, derbiye eldeki oyuncularla çıkacak.



Genç teknik adamı sıkıntıya sokan ise mevcut isimlerin formsuzluğu. Hazırlık döneminin parlayan yıldızı Mame Thiam resmî maçlarda bu performansın çok altında kaldı. Enner Valencia, henüz fiziki manada hazır değil. Michael Frey ise normal şartlarda Erol Bulut'un kadroda düşünmediği bir isim. Ancak Bulut, bu üç isimden birisini seçmek zorunda.



Tepkiler var



Valencia ile Frey'i yedek soyundurmayı planlayan Erol Hoca, Thiam'ı en uca çekip kanat tercihlerini değiştirmeye hazırlansa da nihai kararını son idmanda verecek.



Flaş transferlerin ardından sezona fırtına gibi girmesi beklenen Fenerbahçe ilk iki haftada 4 puanda kalırken sergilenen futbol da tat vermedi. Özellikle, G.Saray derbisi öncesi Kadıköy'de alınan Hatay beraberliği ağır eleştirileri de beraberinde getirirken hoca ve oyuncular tepki topladı.







