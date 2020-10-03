Fenerbahçe'de Erol Bulut ideal kadrosunu oluşturdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un kafasındaki ideal ilk 11 büyük ölçüde şekillendi. İlk etapta 11'de düşünülmeyen Ozan Tufan formayı Mert Hakan Yandaş ve Tolga Ciğerci'den aldı. Orta sahada Ozan ile birlikte Sosa ve Gustavo görev yapacak.



Yeni transfer Tisserand'ın katılmasıyla birlikte savunma hattı da netleşti. Gökhan ve Caner'in arasında Lemos yer alıyordu. Uruguaylı stoperin yeni partneri Tisserand oldu.



Üç aday var



Kale, Altay Bayındır'a emanet. Sezon başı Harun'un kaleyi alma ihtimali gündeme gelse de genç kaleci sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Muriç'in ayrılığı ardından takımın yeni golcüsü Samatta geç de olsa kadroya dahil oldu ve derbide süre aldı. İlk 11'de görev yapacak olan Enner Valancia da kanatlarda forma giyecek. Diğer kanatta ise Thiam, Ferdi, Deniz arasında bir tercih yapılacak.



Ancak teknik heyetin raporu doğrultusunda takımı ileri taşıyıp çizgiye inebilecek bir kanat transferi daha yapılacak. Teknik heyet kanat bölgesi dışında ideal 11'e karar verdi. 11 oyuncunun 10'unu belirleyen Erol Bulut son yapılacak kanat transferini beklemeye başladı.



