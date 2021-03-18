Fenerbahçe'de Erol Bulut için sezon finali 3!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yine bir kırılma maçında kurtuluş arayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Erol Bulut için sezon finali 3!
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18 Mart 2021 10:19
Beşiktaş maçı, Fenerbahçe için sezon finali olacak, hem de üçüncü kez…

Erol Bulut daha önce iki kez sırat köprüsüne çıktı. Önce 14. haftadaki Başakşehir maçı… Son 4 haftanın 3'ünde kaybetmiş sarı-lacivertliler, Başakşehir'i 4-1 yendi. 27. haftada rakip Trabzonspor'du. Evinde aldığı üst üste iki yenilgi sonrası Bulut çıkışı Trabzon'da buldu; 1-0 kazanıp yoluna devam etti.

Erol Bulut, Beşiktaş önünde hem görevini korumak hem de şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Takımıyla yaptığı toplantıda tecrübeli hoca, "Beşiktaş derbisini mutlak kazanmak zorundayız" diyerek galibiyeti şart koşuyor.



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